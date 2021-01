Napjainkban a közösségi oldalak tele vannak megszerkesztett, filterezett fotókkal. A közszereplők szinte félelmetesen művé retusálják magukat, ezt a szokást pedig a civilek is kezdik átvenni. Tóth Gabi sosem tartozott azok közé, akik csak két kiló vakolattal állnak a kamera elé, az énekesnő rendszeresen mutatja meg magát smink nélkül is. Gabi ismét hangot adott a véleményének, és hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy adjuk önmagunkat kívül-belül.

"Nem minden az, aminek látszik...Én is imádom a szép képeket.. szeretek fényelni, szerkeszteni minimálisan! De fontos, hogy ezek nélkül is tudjunk tükörbe nézni és ne gondoljuk, hogy reggel 6-kor bárki is így nézne ki mint én az első képen. Siratom a mosatlan edényeket... ez a rohadt nagy valóság!"

-írta Gabi a lapozós poszt mellé.