Pásztor Annát új oldaláról ismerhették meg a nézők a Dancing with the Stars-ban. Ez a műsor nagyon sokat jelentett az énekesnőnek. Amellett, hogy kiélhette szenvedélyét, anyagilag is segített.

Habár az emberek előszeretettel gondolják azt a közszereplőkről, hogy kiapadhatatlan anyagi forrásaik vannak, és nem küzdenek nehézségekkel, ez egyáltalán nem igaz, legalábbis nem mindenkire. Az elmúlt időszak, amit még nem hagytunk a hátunk mögött, nagyon sokakat megviselt, civileket és ismert embereket egyaránt. Pásztor Annának a Dancing with the Stars című műsor hozott megkönnyebbülést, ráadásul egy új oldalát is megmutathatta a nézőknek.

"Négy hónapig szinte minden a Dancing with the Stars körül forgott. Azzal keltem, azzal feküdtem, és nem is hagyom abba a táncot" - árulta el a Blikknek az énekesnő. Elképesztően nagy meló volt, a felkészülési időszak olyan volt, mintha az olimpiára készültünk volna. Sok mélypont volt, de szerintem mindenkinél: Horváth Tominak eltört a lábujja, Détár Enikőnek az orra, Gelencsér Timi pedig egyszer a szemem előtt esett le egy emelésből. Napi szinten történtek sérülések, én sem úsztam meg" - tette hozzá.

"Évente általában 60-80 fellépésünk van, tavaly volt 10-15, ráadásul a létszámkorlátozás miatt a többsége ráfizetéses. Nem számít, mi a zenének élünk, ez már akkor is így volt, amikor pincékben léptünk fel húsz ember előtt és most is, hogy nagykoncerteket adtunk. Ez az időszak eldönti, hogy ki az, akinek valójában a zene az élete. A testvérem, Sámuel a banda gitárosa, sírig tartó kapocs a miénk, és ez a zenére is igaz, ha máshogy nem, akkor duóban folytatjuk" - árulta el Anna, akinek sokakhoz hasonlóan voltak anyagi nehézségei.