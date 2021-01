Lagzi Lajcsi úgy érezte, a börtön után elfordult tőle barátja, Nyári Károly. Történt ugyanis, hogy a trombitás felkereste a zongoristát, hogy felléphessen egy koncertjén, de Lajcsi állítása szerint Károly válaszra sem méltatta.

"A lányom, Bogika egyik éjjel azt álmodta, hatalmas közönség előtt trombitálok. Szerettem volna valóra váltani az álmát, ezért is kerestem fel régi jóbarátomat, Nyári Karcsit. Nem fejtettem ki neki, miért szeretném, ha meghívna a koncertjére, úgy gondoltam, több évtizedes barátság után értjük egymást, de tévedtem..." - mondta a Blikknek Lajcsi. A két zenész annak idején együtt járt a konzervatóriumba, később Nyári Károly sokszor vendégeskedett Lajcsi műsorában.

"Nem akarom azt mondani, hogy sokat köszönhet nekem, hiszen sosem vártam hálát, de bajban ismerszik meg a jóbarát... Fáj, hogy szívességet kértem, és annyi sem volt benne, hogy visszahívjon és azt mondja: nem megy. Egyszerűen eltűnt, azóta sem adott erre magyarázatot. Az árulás és a hátbatámadás fáj a legjobban. Erről nem is akartam sokáig beszélni, de hatvanéves leszek nemsokára, és nem akarok több sérelmet, sebet cipelni. Bántott, hogy talán a börtön miatt nem nyújtott segítséget az a barátom, aki az esküvőmön is ott volt, akit mindig támogattam és azt hittem, én is számíthatok rá. Amit ő tett, azt árulásnak tekintem" - mondta Lajcsi. Nyári Károly azonban nem emlékszik arra, hogy ilyen kéréssel fordult volna hozzá barátja.