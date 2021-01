Bálint térhetett vissza az egyik kereskedelmi csatornán futó valóságshow-ba a párbaj után. Gina úgy tűnik, rossz ellenfelet választott magának, ráadásul kint döbbent rá, hogy félreismerte a fiút.

Sokáig azt hitte, hogy az kibeszéli a háta mögött, így szép lassan ellene fordult, de barátai és családja felvilágosították, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy gondolja. Édesanyjának kifejezetten szimpatikus volt a férfi, nem értett egyet lánya döntésével – írta meg a Best Magazin.

„Ha visszamehetnék, teljesen másképp viszonyulnék hozzá, rájöttem cseppet sem rossz ember, épp ellenkezőleg: egy kedves, egyszerű srác, akivel minden bizonnyal másképp is alakulhatott volna a kapcsolatunk" – vallotta be a lány.

Ginának már bent is feltűnt, hogy tetszik a fiúnak, de megharagudott rá, ezért sokszor bántotta, amit a férfi szó nélkül tűrt. Most már Gina is látja, valószínűleg azért, mert többet érzett iránta.