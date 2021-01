Serena Williams négyszeres olimpiai bajnok, korábbi világelső amerikai teniszezőnő. Egyike azon kevés teniszezőnek, akiknek sikerült teljesíteniük az úgynevezett „Non-Calendar Year" karrier Grand Slamet, azaz mind a négy nagy tornán diadalmaskodni.

Úgy tűnik a világklasszis utánpótlása is megvan már három éves kislánya, Olympia személyében.

"Tavaly októberben fogott először ütőt a kezében, s most már külön edzőhöz jár. A tréner előtt titokban tartották, hogy ki is valójában a kis Olympia anyukája.Teniszórákra írattam be. Tudom, sokakat megleptem, de nem akartam, hogy én tanítsam. Szeretném, hogy hétköznapi közegben fejlődjön, jobbnak láttam, ha másnál, egy valódi szakembernél sajátítja el az alapokat. Az oktatónőnek sokáig fogalma sem volt róla, hogy a gyerek, akivel foglalkozik, az én kislányom. Szerintem így volt a legjobb Olympiának is.

Nem vagyok rámenős, nyomulós anya, inkább a háttérben maradok. Persze arra azért kíváncsi voltam mindig, hogy haladnak, természetesen figyelemmel kísértem és kísérem a fejlődését"

- mesélte a People magazinnak Williams.