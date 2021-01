Tóth Gabi másfél évvel ezelőtt borzalmas üzenetet kapott az egyik követőjétől, amelyben a férfi születendő kislánya halálát kívánta az énekesnő egyik bejegyzése alatt. A hozzászólás teljesen kikészítette, ezért drasztikus lépésre szánta el magát: letiltotta a kommenteket.

Tavaly év végén azonban az a pletyka kelt életre, hogy Gabi a koronavírus idején, karácsony előtt kirúgatta azt az embert, aki írásban a gyermeke halálát kívánta. Többen a férfi mellé álltak és az énekesnőt támadták. Gabi eddig bírta szó nélkül az esetet, most egy blogbejegyzésben öntött tiszta vizet a pohárba.

"Az utóbbi hetekben a csapból is az folyik, hogy én „kirúgattam valakit az állásából a szeretet ünnepe előtt, ráadásul Covid idején". Na akkor tegyük ezt tisztába egy kicsit.Amennyiben valaki elolvasta a cikkeket is, nem csak a címeket, akkor talán értelmezte a szöveget, miszerint várandós voltam, amikor ez történt. A koronavírusról akkor még nem is hallottunk. A karácsony is messze volt még, hiszen Hannikám december első napjaiban született.Éles logikával kikövetkeztethetjük és kijelenthetjük, hogy az a „szegény ember" nem Covid idején, és nem a szeretet ünnepe előtt veszítette el az állását közel másfél éve..." - olvasható a csalad.hu oldalon Gabi blogjában.

Az énekesnő azt is kifejtette, hogy ő nem kérte, hogy bocsássák el a férfit, csak szeretett volna beszélni vele és személyesen megkérdezni, miért kívánt ilyen borzalmakat a családjának.