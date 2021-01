Ricsit édesanyja nyolc hónapos korában elhagyta, majd ötévesen az anyai szerepet átvállaló nagymamáját is elveszítette. A 25 éves fiú azoknak is szeretne bizonyítani az Exatlonban Hungaryben, akik lemondtak róla az évek során. Ezért fokozottan nehezen éli meg a versenyben megélt vereséget.

Én jelenleg úgy vagyok vele, hogy ma nem is alszom, de egy hetet valahogy kibírunk itt, aztán megyünk vissza a villába. Lehet, hogy a többiek a katonaságtól érkeztek, azért fogadják ezt boldogabban, de ez számomra nem jó. Lehet, hogy összehozza a csapatot, de rögtön az érkezésünk is kevésbé volt komfortos, hiszen vizesek voltunk, hűvös volt, és még fürdeni sem tudtunk rendesen. Nyűgösek és fáradtak voltunk, valószínűleg ez is közrejátszott abban, ahogy fogadtam a helyzetet, talán majd megszeretem, de jelen helyzetben ez most nagyon nem jó így

– panaszkodott a tatabányai fiú a Borsnak.