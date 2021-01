Még az edzős fórumokon és csoportokban is hatalmas viták folynak arról, hogy reggel vagy este jobb/hatékonyabb-e edzeni, de ez egy olyan téma, amelyben soha, senkinek nincs igaza. Ugyanis az, hogy mikor hatékonyabb a zsírégetés, és mely időpont felel meg leginkább a bioritmusunk szerint az izmaink növeléséhez részletkérdés a bioritmusunkhoz és a szabadidőnkhöz képest. Mi azért most felsorolunk néhány érvet és ellenérvet mindkettő időponttal kapcsolatban, de tulajdonképpen a lényeg röviden összefoglalható: mindegy mikor, csak eddzünk.

Ha a reggeli edzést választod...

... egész nap jobb lesz a hangulatod, ugyanis edzés közben endorfin, azaz boldogsághormon szabadul fel a szervezetben. Akik reggel edzenek, arról számolnak be, hogy a munkájukban is hatékonyabbak, mint korábban, jobban tudnak összpontosítani, és a kreativitást igénylő feladatokban is szárnyalnak. Az is okot ad a jókedvre, hogy már reggel kilenckor elkönyvelheted, hogy aznap is tettél magadért valamit.

Az is biztos, hogy a reggel edzők sokkal rendszeresebben mozognak: ők ugyanis beépítik a napi rutinba a sportot, és a nap folyamán hiába történik bármi, ami miatt ne tudnának edzeni, már rég túl vannak rajta. Ráadásul ha egy kicsit is nincs kedved az edzéshez, reggel még visz a lendület, edzők szerint például a délutáni órákat sokkal többen mondják le, mert egy nehezebb nap után addigra elfogy az energia.

A koránkelők számára is egyértelmű, hogy a reggeli edzés a megfelelőbb, ilyenkor a legmagasabb az energiaszintjük. Azt is érdemes tudni, hogy reggel, délelőtt gyorsabb az anyagcsere, így egy zsírégető edzést okos dolog reggelre időzíteni, persze nem muszáj. Azt, hogy ezt éhgyomorra vagy pár energetizáló falat után tegyük, arról megoszlanak a vélemények.

Ellenérvként felhozható, hogy reggel az izmok még "hidegebbek", nagyobb a sérülésveszély, így több időt kell szánni a bemelegítésre. Az is jellemző, hogy a reggel edzők gyakrabban hagyják ki a nyújtást is, ugyanis sietnek, hogy beérjenek a munkahelyükre.

Egy felmérés szerint azok, akik reggel 7-kor edzettek, körülbelül 10 százalékos vérnyomáscsökkenést tapasztaltak a nap folyamán, ami éjszakára 25 százalákra nőtt. Sokkal jobban és tovább aludtak, mint az összes többi olyan vizsgált személy, aki a nap egy másik időszakában edzett.

Ha este jut időd a testmozgásra...

..., akkor eddz este. Sokan azért nem kedvelik a reggeli edzést, mert egy edzőtermi zuhany után nem érzik magukat annyira frissnek, mint ha otthon fürdenének, plusz nők esetében felmerül a smink- és hajprobléma is. Ha zavar, hogy nem vagy egész nap tiptop, akkor érdemes az edzést estére időzíteni. Akkor is az este a te időd, ha reggel inkább olvasgatni és kávézgatni szeretsz, illetve, ha alig tudsz kibújni az ágyból. Az is az esti edzés mellett szól, hogy egy stresszes munkanap után nagyszerűen kitisztítja az elmét, és a sport közben nagyjából magunk mögött is hagyjuk a napi gondokat.

Hátrány viszont, hogy munka után vagy este könnyebben csábulunk el más program irányába, ha pedig lemegyünk a terembe, biztos, hogy sokkal többen lesznek, mint a korai órákban. Van még egy negatívuma is az esti mozgásnak: ha lefekvés előtt 2-3 órával veszel részt egy intenzív órán, akkor annyira felpörögsz, hogy nehéz lesz elaludni, bár erre is vannak ellenérvek, sokan számolnak be arról, hogy ha este edzenek, úgy alszanak, mint a bunda.