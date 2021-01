Lehet azt mondani, hogy minden fejben dől el, ám a valóságban sokszor pont az okozza a kudarcot, hogy túl sok mindent szeretnénk egyszerre elérni, viszont nincs megtervezve kellően a háttér ahhoz, hogy a vágyott változtatásokat a mindennapi életben is tartani tudjuk. Erről szól a Blue Monday is, vagyis az év legszomorúbb napja, ami minden január harmadik hétfőjére esik.

A szakember, Cliff Arnall szerint a Blue Monday, vagyis az év harmadik hétfője sokunknak telik szomorúan, hiszen ekkorra már oda a karácsonyi hangulat, ellenben a sok adóssággal, amit felhalmoztunk az ünnepek miatt. Arnall kutatásai azt mutatják, hogy ekkorra már az újévi fogadalmainknak is lőttek, ami miatt még szomorúbbnak érezzük magunkat, és csökken az önbizalmunk is. Ha életmódváltást terveztél az idei évre, és még nem tartozol a fentiek csoportjába, akkor adunk néhány tippet, hogy elkerülhesd a kudarcot. Íme 3 tipp a sikeres életmódváltásért.

Táplálkozás

Az első, ami gondot szokott okozni, az a táplálkozás. Elhatározzuk, hogy semmi hízlalót nem fogyasztunk, elköszönünk a kenyértől, a tésztaféléktől, a burgonyától és a cukros édességektől, csupa olyan élelmiszertől, amiket általában nagy élvezettel szoktunk fogyasztani. Arra azonban kevesen gondolnak, hogy mivel pótolják az ebből fakadó hiányérzetet, így egy darabig küzdenek és tartóztatják magukat, majd egyszer csak megtelik az a bizonyos zsák, és jöhet a habzsi-dőzsi, majd a bűntudat.

Ha nem szeretnéd, hogy te is így járj, akkor tanácsos mindenre kitalálni egy helyettesítő élelmiszert, ami megfelel az elvárásainknak, de élvezeti értéke is van. Sokan ilyenkor a gyümölcsök felé fordulnak, ami egészségügyi szempontból nagyon tanácsos is, ám ha fogyni is szeretnénk, akkor azért óvatosan kell bánni velük. Egyes gyümölcsök ugyanis - mint például a banán -, kifejezetten sok cukrot tartalmaz. Helyette inkább válassz savanykásabb gyümölcsöket, mint a kiwi, az áfonya, az alma vagy a málna. Ezeket bátran eheted, ha rád tör a nassolhatnék, sőt, ha görög joghurtba teszed, és szórsz bele némi zabpelyhet, akkor fenséges desszertté válik.

Néhányunknak nem az édesség hiánya okozza a legnagyobb gondot, hanem az, hogy le kell mondanunk kedves ropogtatósainkról, a sós rágcsálnivalókról. Ezeket például kiválóan helyettesíthetjük némi mártógatós zöldséggel. A nyers répa, a kígyóuborka és a zellerszár kiváló lehet arra, hogy pótoljuk ezt az élmény. Alacsony zsírtartalmú tejfölből isteni szószokat készíthetünk, amit az esti sorozat közben boldogan elmajszolhatunk.

Egy nap alatt szupermodell

Szintén tipikus hiba, hogy rövid idő alatt óriási eredményeket szeretnénk elérni, ezért megvásároljuk a legismertebb étrendkiegészítőket, elolvasunk róluk 1-2 cikket, majd nyakló nélkül szedni kezdjük. Ezzel együtt pedig elkezdjük az edzést, és addig hajtjuk magunkat, amíg azt nem érezzük, hogy mozdulni sem tudunk az izomláztól, úszunk a tejsav okozta kínos fájdalomban. Ki az, akinek néhány ilyen tapasztalat után lenne kedve folytatni?

Nyilván, a koronavírus-járvány ideje alatt korlátozottak a lehetőségeink. Nem mehetünk edzőterembe, nincsenek csoportos edzések, és nagyjából semmi olyan, ami húzóerőként szolgálhat a kezdőknek. Viszont vannak bizonyos szabadtéri mozgásformák, például a Nordic walking, amit akár többen együtt is gyakorolhatunk, és felér egy durvább edzéssel - legalábbis, ha nem sík terepen gyaloglunk. Ezzel megvan a közösségi élmény, a sportolás élménye, valamint égnek a kalóriák is. Érdemes alternatív megoldásokban gondolkodni, hiszen ha a vírushoz kötjük az életmódváltás sikerét, akkor még egy darabig nem fogunk előrelépni.

Mentális edzés

A sikeres életmódváltás a fokozatosságban és a tudatosságban rejlik. Ez nem csak duma, ezt a gyakorlottabbak is így gondolják. Nem szabad túl nagy elvárásokat támasztani magunk felé, inkább apróbb, fokozatos lépésekkel érdemes haladni. Ha túl sok mindent szeretnénk egyszerre, és nagyon rövid idő alatt, akkor nagy eséllyel elhasalunk, és egy jó időre elveszíthetjük a motivációnkat. A motiváció pont olyan óvni való érzés, mint a bizalom vagy a tisztelet. Törékeny, gondoskodást igénylő, és csak rajtad áll, meddig "rendelkezel" vele. Ha elszúrod magadnak, ki tudja, mikor tér vissza hozzád újra.

Éppen ezért érdemes jól átgondolni és megtervezni a célokat, utána pedig ragaszkodni hozzájuk, végig csinálni becsülettel, hogy önbizalmat gyűjtsünk és büszkén nézhessünk esténként tükörbe.