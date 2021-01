Megreformálta az étrendjét Pataki Zita, mivel kiderült, hogy érzékeny a hisztaminra. Ám emellett keményen ráállt a sportolásra is, ezeknek pedig már látszik a hatása.

Tavaly kiderült, hogy Pataki Zita érzékeny a hisztaminra, ami komoly tünetekkel járt: sportolás után elkezdtek görcsölni az izmai, és viszketni a bőre. Kénytelen volt átalakítani az étkezési szokásait, és férjével áttértek a mediterrán étrendre. Kenyeret heti egyszer eszik, a csokoládét, alkoholt teljesen kiiktatta, tejtermékek helyett pedig igyekeznek növényi alapanyagút fogyasztani.

Mivel Zita szeretetne leadni pár kilót, ezért az étkezés mellett a sportolásra is nagy hangsúlyt fektet mostanság. Heti háromszor online edzésen vesz részt, emellett pedig rendszeresen túrázik és pingpongozik a férjével. Sőt, táncolni is szokott otthon, de azt már csak a móka kedvéért.

„Tisztában vagyok a testi adottságaimmal: körte alkat vagyok rövid lábakkal, az ebből fakadó aránytalanságot pedig mindig is tudatos öltözködéssel igyekeztem leplezni. A csípőm szélessége sosem bántott, viszont most úgy öt kiló felesleg van rajtam, amit szeretnék tavaszra leadni" – árulta el Best Magazinnak az időjós.

Már észrevette, hogy az életmódváltásnak köszönhetően elkezdett fogyni és formálódik a teste. Ám ő türelmes, szerinte ez egy hosszú folyamat, nem egészséges a hirtelen súlyveszteség.