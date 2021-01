Ahogy azt korábban megírtuk, nemrég szakított Ben Affleck és Ana de Armas. A hírt a pár egyik ismerőse hozta nyilvánosságra, innentől pedig futótűzként terjedt szét a neten.

A People magazin informátora szerint komplikált kapcsolat volt a sztárpár között, legfőképp azért, mert Ana de Armas nem akart Los Angelesben élni, Ben Affleck viszont kénytelen volt a városban maradni gyerekei miatt.

Azóta Ben újból egyedül él, ami nyilvánvalóan megviselte. A lesifotósokat is érdekelte, hogyan fest most a színész, akit a napokban lencsevégre is kaptak a brentwoodi otthona előtt.