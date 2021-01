Egy három gyermeket nevelő anyuka párját szerette el Pamela Anderson. Eddig úgy tűnt, valódi Disney mesébe illő szerelem az övéké, a jelek szerint a szexszimbólum ezidáig nem árulta el a teljes igazságot.

Az 53 éves Pamela szerdán közölte, hogy karácsonykor összekötötte az életét testőrével, Dan Hayhursttel,akivel a karantén alatt zúgtak egymásba. A Baywatch sztárjának ez az ötödik házassága, ám a dolognak nem mindenki örül -írja a The Sun cikke alapján a Blikk.

A 42 éves Carey öt éven át volt a testőrként dolgozó Dannel, és kapcsolatuk Pamela miatt futott zátonyra.

„Ez nem egy karanténban született szerelmi történet, mint ahogy előadják.A csaknem öt éven át tartó kapcsolatom, amelynek gyümölcseként három gyermekem is született, azért ért véget, mert Dan viszonyt folytatott Pammel. Szomorúsággal tölt el, hogy az emberek, akik ünneplik őket és örülnek a házasságuknak, nem tudják, hogy ezzel életeket döntöttek romba. Nem egyik napról a másikra jöttek össze, Dan hat hónapon át dolgozott Pamelának előtte. Akkor még nem volt a testőre, csak a 2 hektáros telken lévő háza felújítására kérte fel Dant. Nem csak nekem, de a gyerekeinknek is fáj a dolog. Hiába kértem, nem hagyta ott. Már nem tudom, ki a fenét szerettem öt éven át" – magyarázta Dan Hayhurst exe, Carey, aki éveken át a férfi két kisebbik gyerekét is nevelte a sajátja mellett. A nő arról is beszélt a lapnak, hogy exe egy hajót kapott 40. születésnapjára, és szabadidejüket főképp italozással töltik.