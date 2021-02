Tóth Vera sem tudott idén túl sokat koncertezni, ám az első hullám után párja éttermében vállalt munkát, és szinte állandóan ott volt, sőt nagyon is élvezte a vendéglátást.

Ám most pár hónapja már ez a munkalehetőség is megszűnt számára, amitől kicsit megreccsent, ahogy fogalmaz. Viszont online koncerteket most is ad.

Ezenkívül a jövés-menés is nagyon hiányzik neki, a lakáson kívüli szórakozási lehetőségek. De igyekszik türelmes lenni, és bízni abban, hogy hamarosan visszakapjuk a régi életünket.