Esztergályos Cecília már nagyon várja, hogy vége legyen a lassan egy éve tartó koronavírus őrületnek. Az egészsége a legfontosabb, de emellett már nagyon szeretné, ha minden a megszokott ütemben haladna, ahogy az a járvány megjelenése előtt is történt. Az első és legfontosabb lépést már megtette férjével, Fonyódi Péterrel együtt, ugyanis már regisztráltak a koronavírus elleni oltásra.

"Senkit nem szeretnék meggyőzni, viszont én már meg akarom menteni a világot. Most már egy éve, hogy tart ez a szörnyűség, ideje lenne, ha vége lenne és visszatérhetnénk a régi kerékvágásba" - mondta a Borsnak a színművésznő.

Cecília férjével együtt nagyon figyelnek az egészségükre, rendszeresen járnak orvosi kivizsgálásra.

"Mi minden évben elmegyünk egy teljes körű kivizsgálásra Péterrel. Most hívott az orvosom, hogy mindketten makk egészségesek vagyunk hál isten, és ezt szeretnénk is megőrizni, így az oltás nem kérdés. A himlő, kolera és minden betegség ellen kaptunk már oltásokat, ez sem különbözik tőlük, így nem tartok attól, hogy lesznek mellékhatásai" - magyarázta Cecília.

A színművésznő azt is elárulta, hogy mi a titka annak, hogy 78 évesen kiváló egészségnek örvend.

"Nincs titka, odafigyelünk, zsírmentesen étkezünk és sok zöldséget, gyümölcsöt és fokhagymát eszünk. Most is épp fokhagymás-gombás tésztát készítek, de a reggeli pirítósunkra is gyakran kenünk. Úgyhogy csak a rendszerességet és a tudatosságot tudom javasolni" - mondta Esztergályos Cecília.