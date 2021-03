A koronavírus elleni védekezésben a takarítás, fertőtlenítés még nagyobb hangsúlyt kap. A környezettudatosság jegyében pedig egyre többen próbálkoznak azzal, hogy saját maguk készítik el a hatékony, ám mégis környezetbarát tisztítószereiket. Ha te még nem vagy ebben profi, de szeretnéd megreformálni a takarítós szekrényed tartalmát, akkor a legjobb, ha a következő szerek közül választasz:

1. Szódabikarbóna



Tényleg mindenre jó! Lúgos hatásának köszönhetően remekül oldja a zsíros szennyeződéseket. Ha csak egy kevés vízben oldod fel, gyorsan eltüntetheted vele a legmakacsabb foltokat is. A kávé, a bor és a teafoltot is maradéktalanul kiszedi a ruhádból úgy, hogy még az anyag sem károsodik.

2. Só

Nélküle tényleg nincs élet! Fehérítő hatását szinte mindenki ismeri, de azt csak kevesen tudják, hogy magába zárja a szagokat, és tökéletesen helyettesíti a legdrágább súrolóporokat. Készíts belőle sűrű de még kenhető masszát. Nem fogsz hinni a szemednek, de a filléres csodaszer egy másodperc alatt eltünteti majd a tűzhelyre égett maradékokat.

3. Tealevél



Délutáni teád nem csak a szervezetedre lesz jó hatással! Miután elfogyasztottad a kedvencedet érdemes összegyűjtened a csésze alján maradt leveleket. Hiszen ez a világ legjobb szőnyegtisztítója, a dolgod pedig pofonegyszerű: csak szórd a nedves leveleket a poros szőnyegre, hagy ott őket száradásig, majd porszívózd ki a szőnyeget. Az eredmény magáért beszél!

4. Kávézacc



Imádjuk az ízét, az illatát, és még a zaccot is fel tudjuk használni! Finom őrleménye ugyanis az egyik legjobb súrolószer, csersavtartalma miatt pedig tökéletes zsíroldóként is funkcionál. Szagtalanító hatása pedig már csak hab a tortán. Egy kis zacskóba, pohárba csempészve néhány óra alatt magába szívja a hűtő kellemetlen illatait is.

5. Teafaolaj



A fertőtlenítés non plusz ultrája! Néhány csepp is elég belőle ahhoz, hogy elpusztítsa a legerősebb baktériumokat, gombákat, és egyéb kórokozókat is. Ha a felmosó vízbe cseppentesz belőle, a lakásod nem csak ragyogóan tiszta lesz, de megszabadítod a kellemetlen szagoktól és fertőzést okozó szennyeződésektől is.

6. Ecet

Már nagyanyáink is tudták, sőt egész gyerekkorunkban mondogatták is, hogy az ecet mindenre jó! Ha nem hittél nekik, jobb ha magad is kipróbálod, hiszen tényleg ez a legerősebb tisztítószer, ami ráadásul univerzális. A hígítatlan 20%-os ecet percek alatt elbánik a legmakacsabb vízkővel is, de fertőtlenítésre ki kiválóan alkalmas, ráadásul képes felvenni a harcot a penészgombával is.