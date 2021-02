Egyre nagyobb divat a sztároknál, hogy előszeretettel mutogatják formás hátsójukat. Most Riia is beállt a sorba, aki hivatalos „suicidegirl".

Riia, a szőke szépség imád játszani és vega is. Nem épp a visszafogottságról híres, imádja különböző kihívó pózokban mutogatni kecses testét, amit férfi rajongói egy cseppet sem bánnak. A celeb a hajszínével is imád kísérletezni, de lássuk be, jól áll neki a rózsaszín.

A fenékmutogatás nem csak neki áll jól. Demi Rose például egyenesen imádja a kamerába nyomni hatalmas popsiját, amitől megőrülnek követői.