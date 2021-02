Közel húsz éve Angliából indult el az a Valentin-nap idejére eső kezdeményezés, amely egy héten át a házasság és a család fontosságát népszerűsíti. Mára négy kontinensen és huszonegy országban ünneplik ezt a különleges hetet.

Magyarországon 2008 óta a keresztény egyházak és a civil szervezetek összefogásával rendezik meg. A házasság szent és megismételhetetlen kötelékére való megemlékezést 2021-ben nem is koronázhatta volna meg romantikusabb nap, mint a szerelmesek ünnepe, azaz a Valentin-nap.

Vannak, akik mit sem törődnek ezzel a szerintük mondvacsinált ünneppel, míg mások ajándékozással, és rózsaszirmokkal díszített meghitt programokkal, pezsgővel és csoki szívekkel ünnepelnek.

Hazai sztárjaink között is vannak, akik hosszú évtizedek óta őrzik a szerelem lángját. Egy dologban biztosak lehetünk, ők azok, akik nem csak február derekán ünneplik meg azt, hogy egymásra találtak.

Schobert Norbi és felesége Rubint Réka nap mint nap arról osztanak meg képeket, hogy mennyire odavannak egymásért. A pár, aki nem csak a karrierjét, de a kapcsolatát is a fitnesznek köszönheti 2002-ben mondta ki a boldogító igent. Három gyönyörű gyermekük született, Lara, Norbika és Zalán. Kétség sem fér hozzá, hogy Norbi rajongásig imádja feleségét. Réka naponta beszámol férje kedvességéről, és a meglepetés virágcsokrokat is büszkén megmutatja. Természetesen nem tagadják, hogy az ő kapcsolatukban is vannak nehezebb pillanatok, de úgy vélik, hogy együtt mindenen képesek túllendülni.

Bódi Margó és Guszti szerelme olyan akár egy igazi tündérmese. Margó és Guszti nagyon fiatalon, kamaszkorukban szerettek végzetesen egymásba. Mivel a családjaik nem nézték jó szemmel a kapcsolatot, ezért Gusztinak meg kellett szöktetnie kedvesét. Senki sem hitte el, hogy ez hosszú távú dolog lesz, de az idő őket igazolta, hiszen azóta is szeretetben, boldogságban, és persze a nehézségben is együtt vannak. Úgy vélik, hogy kapcsolatuk motorja a tisztelet és a szeretet. Néhány éve boldog nagyülőként vigyáznak unokájukra.

Pataki Ági és férje Kovács Gábor a romantikus társ mellett a tökéletes munkatársat is megtalálták egymásban. A gyönyörű modell, és a Balázs Béla díjas film producer azon kevesek közé tartozik, akik a munkájukban is kiegészítik egymást. Idén lesz harminc éve annak, hogy Ági és Gábor egy párt alkotnak. Ági nem csak a felesége, de a munkatársa is lett a producernek, hiszen olyannyira eltanulta tőle a szakmát, hogy közös céget alapítottak. Bevallották, hogy sosem kényszerítenek egymásra semmit, és a titok, amitől 1991 óta jól működik a kapcsolatuk nem más, mint, hogy egyikük sem vesztette el önmagát a kapcsolatban.

Szandi és kedvese Bogdán Csaba között tizenhat év korkülönbség van. Emiatt sokan rossz szemmel néztek az énekesnőre, amikor kiderült, hogy hozzámegy Csabához. Szandi mindössze tizenhat éves volt, amikor összesodorta az élet, az akkor harminckét éves zenésszel, aki a tini sztár ötödik albumának munkálataiban segédkezett. Senki sem sejtette, hogy a munkakapcsolat szerelemmé alakul. 1996-ban döntöttek úgy, hogy összebútoroznak, majd három évre rá, kimondták a boldogító igent is. Rosszakaróik várták a válás pillanatát, ám ők azóta is megőrülnek egymásért. Három gyermek büszke szülei.

Judy és férje Balázs kapcsolata barátságból vált szerelemmé. A Groovehouse énekesnője még első férjével élt együtt, amikor megismerte a nála tizenkét évvel fiatalabb Molnár Balázst. Kapcsolatuk sokáig barátság volt, ám miután jobban megismerték egymást mindketten tudták, hogy dolguk van egymással. A nagy korkülönbség miatt sokan azt hitték, hogy a hirtelen fellángolás hamar véget ér majd. Nem így lett. Judy ugyan nem akart újra házasodni, Balázsnak mégis igent mondott. Házasságukat gyönyörű lányuk Maja érkezése tette teljessé.