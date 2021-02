A francia tévécsatorna, a BFMTV „A nő, aki megmentheti a világot" című dokumentumfilmben mutatja be a tudós életét és mindennapjait. Karikó Katalin, akit a Pfeizer-BioNTech vakcina megalkotásáért Nobel-díjra is javasolták betekintést engedett németországi otthonába, valamint családjáról és a Magyarországon eltöltött gyerekkoráról is mesélt - írja a Tények.

A tehetséges tudós, aki mindig is kiemelkedően okos volt, továbbra is nagyon kedves és közvetlen és alázattal mesél elért eredményeiről. A sikerei ellenére ugyanabban a barátságos, egyszerű lakásban él, mint eddig. A dokumentumfilmben kézzel írt jegyzeteit is megmutatta, melyeket a kutatásairól készített.

Családjáról mindig is nagy szeretettel mesélt: férjével, Francia Bélával 2020-ban ünnepelték 40. házassági évfordulójukat.Lányuk, Francia Zsuzsa pedig többszörös olimpiai és világbajnok evezősként vált híressé.

Katalin arról is mesélt, hogyan költöztek annak idején Amerikába és megmutatta lánya gyermekkori plüssmackóját, mely az összes pénzüket - 1200 dollárt rejtette, amikor elhagyták Magyarországot:

"Eladtuk a Ladánkat, a pénzt feketén átváltottuk, és belevarrtuk Zsuzsika játék macijába, úgy vittük magunkkal. Mindent feladtunk, amink csak volt, a jegyünk is csak egy irányba szólt" - mesélte korábban.