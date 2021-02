Elindult a TV2 Play, a TV2 Csoport saját streaming szolgáltatást nyújtó platformja. Számos saját gyártású produkció, sorozat és folyamatosan frissülő nemzetközi filmek, valamint az aktuális műsorokhoz tartozó extra tartalom is elérhetőek, az ajánlómotornak köszönhetően pedig kifejezetten az adott felhasználó számára érdekes videókat ajánl majd a rendszer.

Az egész világon egyre nagyobb népszerűségnek örvend az úgynevezett on-demand tartalomfogyasztás, amely a lineáris verziótól eltérően, igény szerinti időben érhető el egy online felületen keresztül. A hazánkban is egyre erősebb keresletre reagálva dolgozta ki a TV2 Csoport a 2021 februárjától elérhető TV2 Play szolgáltatást, amely felhasználóbarát fejlesztésének köszönhetően könnyen használható bármelyik korosztály számára. A videókoncentrált kialakításnak köszönhetően a felhasználók akár egy kattintással is megtalálhatják a megnézni kívánt tartalmat, és regisztráció után elérhető extra funkciók pedig tovább fokozzák a fogyasztói élményt.

A főcsatorna mellett a kábelportfolió műsorainak jelentős része is elérhető lesz a TV2 Play segítségével. A felület mindenki számára ingyenes, regisztráció esetén pedig személyre szabható profilt hozhat létre a felhasználó.

Az oldalon lehetőség van műsorra, tartalomra, csatornára vagy éppen kedvelt színészre vagy színésznőre szűrni, így mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb tartalmat. Az oldal figyeli a regisztrált személy, valamint a többi felhasználó aktivitását, és ennek alapján további, számára érdekes tartalmakat javasol a fogyasztónak, amely a korábban megnézett videók alapján érdekelheti a felhasználót. Továbbá a személyes profilnak köszönhetően saját „kedvenc" lista létrehozására is lehetőség van, amely még inkább segíti a pontos tartalomajánlásokat.

„2020 rendkívül sikeres év volt a TV2 Csoport számára, hiszen a kihívások és nehézségek ellenére a főcsatornát és a csatornacsaládot vizsgálva teljes napon, mindhárom fontos célcsoportban piacvezető lett*. A megnövekedett televíziózási kedv mellett egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az online videós szolgáltatások, és ennek a növekedésnek a következő szakasza egy letisztult, könnyen kezelhető és a fogyasztók számos igényét kiszolgáló online felület elindítása. Ezen értékek mentén hoztuk létre a TV2 Play-t, amely felhasználóbarát megjelenésével, aktuális tartalmaival és a különböző extra funkcióival hamar a nézők kedvence lehet majd. Nem titkolt szándékunk, hogy a fiatalabb korosztály megváltozott televíziós fogyasztási igényeit is kiszolgáljuk" – mondta Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója.

A TV2 több mint 20 évének legemlékezetesebb pillanatai a TV2 Play-en.

A TV2 Play felhasználói ismét átélhetik a Megasztár összes évadának legemlékezetesebb produkcióit és győztes pillanatait, A Nagy Duett felejthetetlen előadásait, a Sztárban Sztár fergeteges átalakulásait, valamint a Nicsak, ki vagyok? döbbenetes leleplezéseit is. Az Exatlon Hungary gigászi küzdelmei, drámai pillanatai és legnagyobb győzelmei mind megtalálhatóak a TV2 Play felületén – ráadásul a 3. évadban ezek a tartalmak már az egész világon elérhetőek. Ha valaki ismét átélné a Dancing with the Stars látványos produkcióit, akkor azonnal megteheti a streaming felületen.

A sorozatok szerelmeseinek is tartogat meglepetéseket a platform – a Jóban Rosszban összes epizódja megtekinthető már egészen a kezdetektől, ahogy a TV2 és az Izaura TV legnépszerűbb hazai gyártású, vagy éppen török és dél-amerikai sorozatainak visszanézhető epizódjai, továbbá a Mokka emlékezetes, vicces, megható, vagy épp botrányos beszélgetései is mind megtalálhatóak a felületen.

Az aktualitások mellett számos régi kedvenc is feltűnik a TV2 Play-en, így bármikor visszanézhetjük a Hal a tortán, az Aktív, az Ázsia Expressz vagy épp a Bezár a Bazár legérdekesebb epizódjait.