Nincs is jobb annál, mint amikor egy isteni finom, vékony vagy épp vastag tésztából gyúrt kerek pizza, tele feltéttel és sok sajttal a szánkban landol. Ha meghalljuk a pizza szót, azonnal összefut a nyál a szánkban, azonban diéta alatt marad a pizza utáni sóvárgás, és a nagy nyelések.

Bár a zöldség alapú pizza nem feltétlenül hasonlítható össze ezzel az igazi, hamisíthatatlan olasz étellel, hidd el, ezeket az egészséges, és diétába beilleszthető pizzákat te is imádni fogod.

1. Padlizsán pizzaA padlizsánt többnyire padlizsánkrémnek, esetleg sült formában szoktuk fogyasztani, pedig tökéletes alapja egy egészséges pizza tésztának is.

Amire szükséged lesz a recepthez:

1 padlizsán

2 bögre paradicsomszósz

fél bögre parmezán

negyed csésze friss bazsalikom

1 evőkanál tört fokhagyma

1 tk bors,

1 tk só,

fél tk pirospaprika

olívaolaj

light mozzarella a tetejére

Így készítsd el:

Vágd fel a padlizsánt kör alakúra, majd tedd tespibe. Sózd meg mindkét oldalát, pihentesd 20 percig, és egy papír segítségével itasd fel a felesleges levet a felszínéről. Ha ez meg van, kend meg olívaolajjal, süsd 20-25 percig 175 Celsius fokon. Keverd össze a paradicsomszószt a parmezánnal, a bazsalikommal, a fokhagymával, a borssal, a sóval és a pirospaprikával. Ha kész, kend a padlizsánra, szórj a tetejére sajtot, és addig süsd 175 fokon, amíg rá nem pirul a sajt.

2. Karfiolpizza

A karfiolt sokan nem szeretik, pedig ez a zöldség ideális tésztaalap lehet azok számára is, akik gluténmentesen étkeznek. Ha ínycsiklandó pizzára vágysz, próbáld ki a karfiolpizzát, ami amellett, hogy ropogósra sül, alakbarát, ráadásul fehérjében és rostokban gazdag.

Amihez szükséged lesz a tésztához:

1 nagy fej karfiol

1 tojás

10 dkg reszelt light trappista sajt

1 evőkanál citromlé

só, bors

Szedd rózsáira a karfiolt, tedd robotgépbe, és aprítsd morzsásra. Ha kész, dobd be a mikróba két percre, puhítsd meg, majd ha kihűlt, tedd konyharuhába 2-3 adagban, és nyomkodd ki belőle a folyadékot. Add hozzá a tojást, a reszelt sajtot, a sót, a borsót, locsold meg citromlével, dolgozd össze, majd öntsd sütőpapírral bélelt tepsibe. 180 fokon süsd addig, míg el nem kezd szikkadni a tészta.

A paradicsomszószhoz:

15 dkg hámozott paradicsom

1 gerezd fokhagyma

1 kávéskanál oregánó

1 kk bazsalikom

1 kk cukor

csipet só

A paradicsomszószhoz robotgépbe dobod a hámozott paradicsomot, ráreszeled a fokhagymát, hozzáadod az oregánót, a bazsalikomot, a sót, és egy pici cukrot, majd 1-2 perc alatt összemixeled.

Feltétnek azt teszel, amit csak szeretnél, a zöldségektől a húsokon át a sajtokig. Ha jól megpakoltad a pizzát, tedd vissza a sütőbe 8-10 percre, és kész is.

3. Édesburgonya pizza

Laktat, tele van tápanyagokkal, és még finom is. Készíts pizzát édesburgonyából!

Amire szükséged lesz hozzá:

4 nagy édesburgonya

1 evőkanál olívaolaj

egy csipet só

Feltétnek:

pizzaszósz

120 g mozzarella

bazsalikom

Akárcsak a padlizsán pizzánál, itt is az az első feladat, hogy felszeleteljük az édesburgonyát ujjnyi vastagságúra, sütőpapírra tesszük, meglocsoljuk olívaolajjal, és megsózzuk. Közben a sütőt előmelegítjük 200 fokra. Megpirítjuk a szeleteket a sütőben, kb 10 perc alatt, majd a másik oldalát is sütjük legalább 5 percig. Kivesszük a sütőből, rátesszük a szószt, a mozzarellát, és olyan feltétet, amilyet csak szeretnénk. Visszatesszük a sütőbe, és ha megolvad a sajt, már fogyasztható is.