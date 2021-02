Palya Bea pár évvel ezelőtti válását egy album formájában is feldolgozta , de ma már örül, hogy megtörtént, hiszen két éve megtalálta azt a férfit, aki úgy szereti, ahogy van, aki előtt nem kell megjátszania magát, visszavennie magából.

Palya Bea három éve vált el férjétől, de életének ezt a nehéz szakaszát sikerült magában feldolgoznia, valamint rengeteget dolgozott magán, hogy teljes életet élhessen. Új párja mellett szinte kicsattan a boldogságtól.

Ezeket a tapasztalatait szeretné megosztani másokkal is, a 44 éves énekesnő egy online párkapcsolati sorozatot indít.

"A válásom is tulajdonképpen ennek a belső munkának volt „köszönhető", hiszen rengeteget foglalkoztam azzal, ki vagyok és merre haladok. Lassan rájöttem, hogy a volt párommal nem egy az utunk, és ezt mindketten így láttuk. Azóta is rengeteget dolgoztam magamon, mert hiszek benne, hogy először mindenkinek önmagában kell rendet tennie. A párok támogathatják egymás gyógyulását. Mára felnőttebb lettem, nagyobb felelősséget vállalok és jobban tudom szabályozni önmagam"– mesélte a Blikknek Palya Bea, aki arra is kitért, jelenlegi párjával miként élik meg a szerelmüket a hétköznapokban:

"Tudatosan dolgozunk azon mindennap, hogy a kapcsolatunk, a szexualitásunk kiteljesedett legyen, és mindketten dolgozunk magunkon is. Mindennap kijelölünk egy bizonyos kapcsolati időt, amikor nincs telefon, gyerekek, tehát, ami elvonja a figyelmünket. Ez a mi időnk: beszélgetünk, megmasszírozzuk egymást vagy épp jöhet a szívbéli szexualitás. Minél többet vagyunk együtt, annál többet szeretnénk egymásból, ez felemelő, szabad érzés, ezt adja az érett kapcsolat. Rengeteg kérdést kapok a hallgatóimtól, nézőimtől a kapcsolatokra és szexualitásra vonatkozóan. Ezért indítok egy webináriumsorozatot erről."