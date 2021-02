Dér Heni és szerelme élete legboldogabb időszakát éli, a kismama hamarosan a karjaiban tarthatja a kisbabáját, hiszen belépett a harmadik trimeszterbe.

Az énekesnő, a közösségi oldalán is gyakran megmutatja a terhes pocakját a követőinek. Legutóbbi képe alatt elárulta, hogy bizony egyre nehezebben viseli az áldott állapotot.

„Nem is tudom mit mondjak... Elkezdődött az utolsó harmad... Ez szerintem a fotón is látszik" – írta a közösségi oldalán az énekesnő. A posztból az is kiderül, hogy kisfia, Bendegúz éjszakánként gyakran felébreszti az anyukáját a rugdalózásával.