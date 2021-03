A vérnyomás és a pulzus fogalma gyakran összemosódik az embertek fejében, ám a két érték teljesen mást jelöl és eltérései a normálistól is másra utalnak.

A vérnyomás az az érték, amely jelzi, hogy a szív bal kamrájának összehúzódásakor eljut-e a szükséges vérmennyiség a főverőerekbe. A keringő vér nyomása, ereje változik az erekben, a szív összehúzódása, elernyedése következtében. A vérnyomás a nap folyamán is változik, más nyugalmi testhelyzetben, és más aktív mozgáskor, de egyéb tényezők is befolyásolhatják, például a hangulat, bizonyos gyógyszerek szedése, pillanatnyi közérzet. Általános nézet, hogy egészséges, fiatal szervezet számára a 120/80-as vérnyomásérték a normális, de az is elfogadott, hogy 95/60 és 140/90-es értékek még nem tekinthetők kórosnak.

Természetesen akkor sem kell megijednünk, ha nem ilyen tankönyviek az értékeink. Jó tudni, hogy a vérnyomásra az adott állapotunk azonnal és érzékenyen reagál. Ráadásul rendelői körülmények között, ha izgulunk, ezek meg is emelkedhetnek.

Ugyanez igaz a pulzusra is, elég csak arra gondolnunk, hogy ha idegesek vagyunk, majd kiugrik a szívünk a helyéről. A nyugalmi pulzusszám átlagértéke ideális esetben 70/perc, ám az 50-60/perc és a 100-120/perc közötti értékek is normálisnak tekinthetők.

A vérnyomás és pulzus normálistól való eltérései nem mindig járnak együtt. Tehát a megemelkedett vérnyomás egyáltalán nem biztos, hogy magas pulzusszámmal jár és fordítva. Egyes szívbetegségek esetén például éppen az a gond, hogy a magas pulzusszám leviszi a vérnyomást, ami hosszútávon szívproblémákhoz is vezethet.

Tudtad? Azt, hogy a magas vérnyomásnak komoly egészségügyi következményei lehetnek, mindenki tudja, és ennek bőséges szakirodalma is van. Az alacsony vérnyomásról azonban a mai napig sokan úgy vélekednek, hogy kevés a káros hatása, leginkább kellemetlenségnek tekinthető. Tény, a magas vérnyomásnak gyakoribbak a sokszor tragédiába torkolló szövődményei, de jó tudni, hogy a tartósan alacsony vérnyomás sem elhanyagolható, bizonyos alapbetegségek kísérőjelensége lehet. Az alacsony vérnyomásról sokan nem is tudnak, csak amikor már panaszokat okoz. Általában az agyi keringés zavarai miatt keresik fel a páciensek az orvost. Szédülés, fejfájás, ájulás, látászavar jöhet szóba, gyakran előfordul a teljesítőképesség csökkenése, kóros fáradékonyság, koncentrációs zavarok, alvászavar, depresszió, émelygés, hányinger, általános rossz közérzet.

Az is igaz, hogy bár - ahogy említettük is - van egy standard, amelyek a nornális értéknek tekinthető, nem vagyunk egyformák. Nem mindegy például, hogy egy sportoló, edzett ember pulzusa "alacsony", például 50, vagy egy ágyban fekvő idős emberé. Ráadásul a pulzus és vérnyomásértékek egymáshoz való viszonya sem mindegy, a kardiológusok a kettőt együtt szokták értékelni, ugyanis csak így lehet pontos diagnózist felállítani.

Ha kiderül, hogy nem volt alaptalan az aggodalmunk, és valóban komoly és rendszeres eltérés van a vérnyomásunkban és a pulzusunkban, érdemes otthonra is beszerezni egy mérőt. Az azonban nem mindegy, hogy mikor mérünk, a legjobb, ha nyugodt állapotban, naponta azonos időpontokban mérünk és erről naplót is vezetünk.