Cservenák Alexandra, Deres Ádám és Sándor Flórián is Dominikára utazott. De vajon mit keresnek a műsor harmadik évadának forgatásán?

A legtöbb néző biztosan örülne, ha Ádámot és társait újra a pályán láthatnák, de sajnos erre idén nem kerül sor. Az ex Kihívók a stáb tagjai között fognak segédkezni.

„Az újonnan induló évadban az a megtiszteltetés érhetett, hogy felkérést kaptam arra, hogy a Bajnok és Kihívó csapat edzőjeként utazzak Dominikára, illetve étkezési rutinjaikon is dolgozhassak a jobb forma és teljesítmény érdekében. Ezáltal szorosabb és még izgalmasabb versenysorozatot nyújtva Nektek. Ez számomra hatalmas dolog szakmailag is, és emberileg is, hogy rám gondoltak. Sportolókkal, élsportolókkal dolgozni abban a műsorban, ahol még nem régen versenyzőként álltam rajthoz"

– árulta el az Instagram-oldalán Deres Ádám.