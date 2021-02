Dr. Merkely Béla kardiológus, Jakab Ferenc virológus, és Szekanecz Zoltán belgyógyász a Facebookon osztották meg a legújabb és a legfontosabb információkat, a koronavírussal kapcsolatban. A beszélgetésben arról is szó esett, hogy mára sajnos százezres nagyságrendet öltött a post-covidban szenvedő betegek száma - írta a Bors.

"Sajnos nagyon sok tünet és szövődmény marad vissza, ennek a gyakorisága most már akár a 30, 40, bizonyos tekintetben pedig az 50 százalékot is elérheti - mondta Dr. Jakab Ferenc - Személyes tapasztalatom. Ismeretségi körömben is sajnos előfordul olyan, aki átesett a fertőzésen, és hetekkel, hónapokkal később is még elég komoly fáradtsággal küzdött, terhelhetősége elég jelentősen csökkent és bizony maradtak vissza szövődménytünetek. Amikor azt kezdtük mondani az elején, hogy ugyan, ez csak egy kis influenza, nem kell vele foglalkozni, vagy még annyi sem. Egyértelműen látszik, hogy sem az akut fázis, sem pedig az akut fázis után kialakult gyógyulási szakasz utáni szövődményes fázis sem olyan, mint egy influenza, hanem annál sokkal súlyosabb, nagyon komolyan kell venni ezt a betegséget"

- szögezte le a virológus, aki azt is elmondta, hogy a kardiológiai ambuláns betegek nagy része már post-covid tünetek miatt és a kardiológiai szövődmények miatt érkezik ellátásra.