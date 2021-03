Bizonyára sokan szívesen tartanának otthon orchideát, ami nem is csoda, hiszen ez az ezerféle színű és formájú trópusi növény valóban képes már önmagában is betölteni a teret. Kevesen merik azonban megvásárolni őket, nem csak azért, mert viszonylag drága növényről van szó, hanem azért is, mert a gondozása nem kezdőknek való feladat. Nem kell azonban megijedni, ha a következő tanácsokat betartjuk, garantáltan hosszú életű lesz az orchideánk.

Hol tároljam az orchideát?

Mivel az orchidea egy közepesen kényes növény, így az első és legfontosabb dolog a gondozásában az, hogy megtaláljuk a számukra legoptimálisabb helyet az otthonunkban. Az orchidea szereti a fényes területeket, azonban a közvetlen napsütéstől megéghetnek. A legtöbben az ablakpárkányon tartják a növényt, ahol kétségtelenül szeret is lenni.

Az orchidea öntözése

Mivel az orchidea a magas páratartalmat kedveli, így az óvatos öntözése mellett permetezzük is a levelét. Ezt leginkább a délelőtti órákban tegyük, mert így a nap folyamán a levelek között megálló víz el tud párologni. Mivel a sok víz és az abban való áztatás komoly károkat okozhat a növényben, elrohaszthatja azokat, így kellő körültekintéssel locsoljuk. Legjobb, ha zuhanyoztatjuk a növényeket, azaz néhány percig engedjük át rajta a vizet - így a gyökerek magukba tudják szívni a kellő mennyiségük nedvességet, amit hasznosítani tudnak.

Az orchidea ültetése

Mivel az orchidea a természetes élőhelyén, fákon kapaszkodva él, a táplálékát pedig a levegőből veszi léggyökerein keresztül, így fontos, hogy hosszúra nőtt léggyökereit semmiképp se vágjuk túlságosan vissza. Az orchideákat sosem ültetik virágföldbe, speciális kérgeket tesznek a kaspójukba, ugyanis ha földbe kerülnének a gyökerei, a növény megfulladna.

Ha úgy érezzük, a növényünk kinőtte eredeti tartóját, akkor mindenképpen szerezzünk be a fent említett speciális kéregből, amit helyezzünk egy nagyobb edénybe és ebbe helyezzük bele a növényt. Általában lepkeorchideát vásárolunk, ezeket két-háromévente érdemes átültetni.

Célszerű átlátszó kaspót választani, mert a növény gyökere is képes a fotoszintézisre, így a kaspója jut fényt is hasznosítani tudja. De azzal sincs gond, ha agyag edényünk van, tönkre nem tesszük vele az orchideát.

Tipp: ne válasszunk az előzőnél sokkal nagyobb kaspót, mert a növény nem fog fejlődni, a gyökerei azonban hatalmasra nyúlhatnak.

Mit tegyünk elvirágzás után?

Amennyiben az orchideánk elvirágzott, vágjuk vissza a szárait, így a következő virágzásra serkentjük a növényt. Arra azonban figyeljünk, hogy ne teljesen vágjuk vissza a szárait, hagyjunk egy centi hosszúságú csonkot. A visszavágással várjunk elvirágzás után 1-2 hetet, ugyanis előfordul, hogy az új hajtás a régi szárból fejlődik ki.

Ha a növényünk sokáig nem hoz új hajtást, akkor nagy valószínűséggel a tápanyaggal van gond. Fontos a folyamatos tápanyagpótlás, amit speciális orchidea tápoldattal tudunk biztosítani.