A spárga rengeteg jótékony hatással rendelkezik, ami miatt nagyon ajánlott a fogyasztása minden korosztály számára. Fogyaszthatjuk sütve, vagy főtt állapotban is, leves formájában vagy köretként halak, szárnyasok mellé vagy akár főételként is baconbe tekerve.

A spárga tápanyagokban nagyon gazdag, A-, B-, C-, E- és K-vitamin mellett, vasat, folsavat, kálciumot, káliumot, magnéziumot, szelént és foszfort is tartalmaz. Ezen kívül magas a rosttartalma, viszont a kalóriatartalma alacsony, így viszonylag sűrűn ajánlott a fogyasztása, a súlyvesztésben óriási segítség lehet. A benne lévő cinktartalom serkenti az agyműködést és fokozza az immunrendszer hatékony működését. A spárgában található B-vitaminoknak és folátnak köszönhetően pedig az idegeinkre is jótékonyan hat. Ezek a mikrotápanyagok elengedhetetlenek az agyban végbemenő öregedési folyamatok lassításához. Rendszeres fogyasztásával elkerülhetjük a különböző neurodegeneratív betegségeket, csökkenthetjük a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór kialakulását.

A spárga probiotikumként is alkalmazható, ugyanis egy inulin nevű prebiotikumot tartalmaz, amely táplálja a vastagbélben élő, jótékony hatással rendelkező baktériumokat.

Olyan súlyos betegségek megelőzésében is szerepet játszik, mint a kardiovaszkuláris problémák vagy a diabétesz. Kutatások eredményei bizonyítják, hogy napi 400 mikrogramm folsav bevitele évente akár 10%-kal is csökkentheti a szívinfarktus kialakulásának kockázatát. Ezt magas antioxidáns tartalmának köszönheti, amely megakadályozza, hogy a szabad gyökök károsítsák a sejtjeinket. A magas antioxidáns tartalmú élelmiszerek, amilyen a spárga is, az emlő-, a tüdő-, vagy a bélrendszeri daganatok kockázatát is csökkenti.

A spárgát sokan vízhajtó hatásáról ismerik, mivel fokozza a vizelet termelődését és kiválasztását. Ennek a tulajdonságának köszönhetően a fogyasztása remek megoldás lehet húgyúti fertőzések, puffadás vagy ödémásodás ellen. A vesét is tisztítja, valamint hatékony vesekövek feloldásában is. A vese mellett a vért is átmossa, aminek hatására a bőrünk is egészségesebb és ragyogóbb lesz. Azt fontos tudni, hogy a spárga fogyasztását követően gyakran megfigyelhető, hogy a vizelet erősebb és kissé kellemetlenebb szagúvá válik, de ez egy természetes jelenség, nem utal egészségügyi problémára.

A spárga természetes afrodiziákumként is kiváló, a benne található folsav és B-vitamin serkenti a nemi vágyat, az E-vitamin pedig fokozza a nemi hormonok, az ösztrogén és a tesztoszteron termelődését.

Akik gyermekvállalás előtt állnak, bátran építsék be az étrendjükbe a spárgát, ugyanis a benne található vitaminok és ásványi anyagok, főként a folát és vas hozzájárul az egészséges magzati fejlődéshez, valamint csökkentik a fejlődési rendellenességek és a koraszülés rizikóját is.