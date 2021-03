Az egyértelmű, hogy a háziállatok pozitív hatással vannak a kedélyállapotunkra, hiszen rengeteg örömöt és szeretetet köszönhetünk kis kedvenceinknek. Csakhogy kutatások kimutatták, hogy az állatok az egészségünket is igen komolyan befolyásolják pozitív irányba, és a gyerekek fejlődését elősegítik.

Akinek van háziállata, az tudja, hogy milyen mély kötődés tud kialakulni ember és állat között, és valószínűleg élete egyik legjobb döntésének tartja, hogy egy kutyus vagy cicus gazdija lett. Az állatok rengeteg szeretetet tudnak adni, és nagyon jó hatással vannak ezáltal a pszichénkre, ez pedig erősebben hat a testi egészségünkre, mint gondolnánk.

Akinek kutyája van, eleve rá van kényszerülve, hogy napi szinten elmenjen vele sétálni, tehát adott a rendszeres mozgás a friss levegőn. Ezzel már önmagában sokat tettünk az egészségünkért.

De az állatok által sokkal kevésbé érezhetjük magunkat magányosnak, így csökkenhet a depresszióra és a szorongásra való hajlam, melyek már szinte korunk népbetegségeinek számítanak.

Kimutatták, hogy az állatok simogatása nyugtatós hatással van a felnőttekre és a gyerekekre is, hiszen ilyenkor a légzés és a szívverés stabil, egyenletes állapotba kerül, már egy pár perces simogatás is szerotonint, prolaktint és oxitocint. Ettől sokkal nyugodtabbak leszünk, akár stresszhelyzetben is rengeteget képes javítani a szorongáson.

De kutatások során kiderült, hogy ez nem csak pillanatnyi pozitív hatással bír, az állatok jelenléte ugyanis hosszútávon is képes csökkenteni a vérnyomást, a koleszterinszintet, növelni a természetes endorfin termelést, ami a fájdalomcsillapításért felelős. Ráadásul az immunrendszer is hatékonyabban működik nekik hála. Ezek a tényezők pedig egyértelműen kedvező hatással vannak az általános egészségre, és számos betegség megelőzését segítik.

Ha viszont már megtörtént a baj, az állatok jelenléte akkor is nagyban hozzájárul a gyógyuláshoz. Tudjuk, hogy a pszichének mennyire fontos szerepe van betegségek legyőzésében. Kimutatatták, hogy a szívinfarktuson átesett betegek esetében az, akinek volt állata, jóval nagyobb eséllyel jött rendbe utána, mint az akinek nem.

Sok szülő azt gondolja, hogy csak nyűg, ha a gyerek állatot szeretne, mert rá hárulnak végül a feladatok. Ám egy kutya vagy egy cica elképesztő hatással lehet a kicsik fejlődésére.

Egyrészt rengeteget javulhat az empátiás készségük a gyerekeknek ha van egy kisállatuk. A gyerekekre ugyanis az énközpontú gondolkodás jellemző, ez fokozatosan változik meg bennük az idő múlásával. Ám egy állat sokat segíthet ebben. Képesek lesznek az általuk szeretett kiskedvenc érzéseit megélni, később pedig majd az emberekét is.

A gyerekek kommunikációját is fejlesztheti egy állat, hiszen ők sokszor beszélgetnek velük, nekik ugyanis elmondhatnak mindent, remek hallgatóságnak bizonyulnak, bármiféle ítélkezés nélkül. Ezáltal az éntudatok is fejlődik.

A gyerek megtapasztalhatja egy kutya vagy egy cica által a feltétlen szeretetet is, amelyben nincsenek feléjük elvárások, mert bizony az emberekkel való kapcsolatukban ezek szinte állandóak.

A gyerek azáltal hogy felelőséggel tartozik egy másik lény iránt, nagyobb önbizalomra tehet szert, és javul az önértékelése.

Nem csak a kicsikre vannak ilyen hatással szőrös kedvenceink, hanem az idősekre is. Egy háziállat jelentősen tud javítani az ő mentális és fizikai állapotukon is. Hiszen sokan szenvednek a magánytól, magukba fordulnak, így könnyebben jönnek a betegségek, nehezebb a gyógyulás. Ha van mellettük valaki, akitől napi szinten szeretet kapnak, az egy idősebb ember állapotán rendkívül sokat tud javítani.

A pandémia idején ez azonban általánosságban elmondható mindenkiről.