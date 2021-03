Manapság egyre több édesanya vállalja fel a nyilvánosság előtt szülés utáni alakját, amelyen a legtöbb esetben nyomot hagy a várandósság.

Caramel felesége, Szilágyi Szilvi nőnap alkalmából örvendeztette meg a rajongóit olyan fotókkal, amelyen megmutatta, hogy bizony, az ő hasát és combját is terhescsíkok borítják. A bejegyzésből kiderül, hogy a fiatal édesanya sokáig nehezen tudta elfogadni a striákat, de ma már büszkén viseli őket.

"Minden nyáron storyztam Nektek eddig azokról a bizonyos csíkokról, amikből jutott nekem is bőven...most jöhetne a szokásos klisé szöveg, Szeressétek Magatokat Lányok... Tudom milyen érzés a tükörbe nézni és azt látni, amit nagyon nem szeretnél látni, ezek a csíkok nem fognak eltűnni sohasem...de mindig emlékeztetnek arra, hogyan váltam kislányból nővé és nőből anyává. Valamiért változást érzek a levegőben! Itt az ideje, hogy végre elfogadjuk magunkat és nagyon fontosnak tartom, hogy másokat is! A Social Media rengeteg pozitívat adott eddig, de okozott megannyi szorongást is. Néha muszáj fejbe kólintanom magam, hogy amit itt látok, az nem mindig a valóság! Pedig lehetne az! Retus nélkül, negatív érzések nélkül. Önmagunkat felvállalva, egymást erősítve!" - olvasható a bejegyzésben.