Gryllus Dorka és Simon Kornél második közös gyermeke 4 hónapja jött világra. A színésznő 47 évesen adott életet Áronnak, aki bearanyozza a napjaikat. Nagyobbik gyermekük, Soma is hihetetlenül boldog, nagyon szereti az öccsét.

"Áron egy ajándék, mindenki odáig van érte, nagyon nyugodt baba, de én is nyugodtabb, tapasztaltabb vagyok már. Igaz, mostanában nem megyünk sehová a koronavírus miatt, talán ez is közrejátszik ebben. Hiszen Somát ilyenkor már vittük mindenhová. Áron leginkább az apukájára hasonlít, a gödröcskét az állán pedig egyértelműen az én nagypapámtól örökölte. Most kezd kinyílni neki a világ, már gügyög és a fordulással próbálkozik. Soma rengeteget foglalkozik vele, húzná-vonná és folyamatosan beszélget vele" - mondta a Blikknek Dorka. Elárulta, hogy éjszakénként ő kel a kicsihez.