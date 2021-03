Most már több, mint egy hete, hogy Pataki Zita elkapta a koronavírust . Rögtön több tünet is jelentkezett nála, pihenésre volt szüksége és azért, hogy férje ne megússza a lebetegedést úgy döntöttek, hogy külön alszanak.

Pataki Zita és férje, Szárnyas Attila rögtön szabályokat hozott létre, mikor kiderült, hogy a műsorvezető elkapta a koronavírust.

"Amikor kiderült, hogy pozitív lett a tesztem, a férjem, Attila felment a galériára aludni, így nem töltöttük együtt az éjjelt. Vigyázott rám, hogy fizikálisan ne terheljem magam, s ebből nem engedett" - nyilatkozta a Blikknek Zita.

"Nálunk amúgy is fontos szabályok vannak itthon, amelyek a kapcsolatunkra is érvényesek. Ilyen például a vétójog, amit a házunk építésénél vezettünk be, mert tudtuk, hogy a vitákat csak úgy tudjuk elkerülni, ha kimondjuk azt, amit valójában gondolunk, és ez be is vált" - mesélte korábban egy reggeli műsorban.