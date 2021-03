Nem akartam semmiféle posztot kirakni, de rengetegen írtok, hogy miért vagyok most itt, mi történt, minden oké-e?! (...) A klinika egy igazi nyugalom sziget, mintha egy szanatóriumba érkeznél: csicsergő madarak hangja szűrődik be a szobákba, ameddig a szem ellát fenyvesek, friss levegő - mindez a Mecsek szívében. (...) bennem azt az érzést kelti, mintha a Fekete-erdei klinikára csöppentem volna csak minden "picit" modernebb, olyan XXI. századi... Ide bújtam most el a világ elől, de semmi komoly beavatkozásra nem kell gondolni - írta Megyeri Csilla, aki arról is biztosította követőit, hogy hamarosan elárulja, pontosan mi vitta a magánkórházba.