A gyönyörű modell, Sydney van den Bosch kicsi kora óta rajong az állatokért, nem is tudja nélkülük elképzelni az életét. A családi kedvencek mellett rendszeresen segít menhelyen élő kutyákon is.

Sydney van den Bosch mióta az eszét tudja, rajong az állatokért. Ezt valószínű szüleitől örökölte, hiszen a családnak mindig volt házi kedvence, előfordult, hogy egyszerre több is.

"Igazi kutyaimádó családban nőttem fel, volt, hogy egyszerre öt kutyusunk is volt. Jelenleg is három nagytestű kedvenc van a családban, Lio a férjemmel közös, 3 éves szamojédünk. Nálunk ők is családtagokként élik a mindennapjaikat, de az egyik missziómnak tartom, hogy a gazdi nélkül maradt, mentett állatokat is támogassam" - mondja a modell.

"A szánhúzó kutyákat, amilyen Lio is, gyakran választják a szép és egyedi megjelenésük miatt, de a gazdáik később szembesülnek azzal, hogy a természetük, a nevelésük közel sem ennyire könnyű feladat. Sokan elszöknek, sokakról lemondanak, így rendszeresen vannak pártfogoltjaim az Összefogás a szánhúzókért Alapítványnál is" - mondta.

"Ezúttal viszont Lakatos Levente író barátommal a tököli Elek-Ágh Állatmenhelyre vittünk adományokat, hogy ezzel is segítsük az ott élő kutyák sorsát. Nehéz helyzetben vannak, hiszen különösen a nagytestű fajtákat és az idősebbeket szinte esélytelen örökbe adni, pedig sokan nem is tudják, hogy könnyebb dolguk lehet velük, mint egy kölyökkel" - magyarázta Sydney.