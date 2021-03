Chaly D.N. elmondása alapján véletlenül bukkant rá Kim Kardashian profiljára az Instagramon. Amikor meglátta, teljesen ledöbbent és úgy érezte magát, mintha tükörbe nézett volna.

"Úristen, ez én vagyok!" - idézte fel a pillanatot.

Állítása szerint csaknem 1,3 millió dollárt, vagyis úgy 400 millió forintot adott ki eddig luxuscikkekre: ruhákra, táskákra, cipőkre, hogy ugyanazt viselje, mint Kardashian.

A hasonlóság nemcsak neki szembetűnő, hanem ismeretlen embereknek is, akik megállítják az utcán.

"Mindig megállítanak, hogy fotót készíthessenek velem. Szeretem a figyelmet, hogy azt mondják, Kimre hasonlítok" - magyarázza Chaly.

Chaly határozottan kijelentette, hogy nem feküdt kés alá azért, hogy Kimre hasonlítson, pusztán néhány botox-kezelésen vett részt.

"Nem próbálok meg úgy kinézni, mint ő, egyszerűen eredetileg úgy nézek ki" - mondta a A truly Hooked on the Look videósorozatában.

A család és a barátok már többször fejezték ki aggodalmukat a fiatal nő viselkedése miatt, de őt ez egy cseppet sem érdekli.