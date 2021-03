Az AWS tagjai Siklósi Örs halála után hetekig nem posztoltak közösségi oldalukra. Most megtörték a csendet, és megosztották az énekes utolsó gondolatait.

Ahogy arról mi is beszámoltunk,Siklósi Örs életének 29. évében elhunyt. Az énekesnél tavaly júniusban diagnosztizáltak leukémiát, és bár mindenki abban bízott, legyőzi a kórt, a szervezete idén februárban feladta a harcot.

A tragédia híre az egész országot megrázta, Örs bandája, az AWS is hosszú hetekig eltűnt a közösségi platformokról. Szerda este egy megindító poszttal tértek vissza az online életbe, amiben megköszönték a támogatást, beszéltek a jövőről, és megosztották Örs utolsó gondolatait is.

Az énekes állapota januárban fordult rosszabbra, pedig már a visszatérést tervezgette. Örs szerette volna elmondani rajongóinak, min ment keresztül betegsége diagnosztizálása óta, és bár ezt ő már sajnos nem tehette meg, barátai közzétették gondolatait.

„Januárban telt le a transzplantációjának 100. napja, ami a betegség alakulásában egy kritikus mérföldkő, ez alkalomból szerette volna megosztani veletek a történetét. Sajnos erre már nem került sor, de arra gondoltunk, megmutatnánk nektek a tervezett bejelentésének pár gondolatát, hiszen sokat elmond arról, milyen ember is volt Ő valójában. Talán egy kis iránymutatást is adhat nekünk, akik most még nehezen tudjuk elfogadni a történteket" – írták a posztban, majd következtek Siklósi Örs gondolatai.

„Az egész kezelés során egy hasonlat volt előttem, ami vitt előre: kétféleképpen lehet megmászni egy hegyet. Szenvedhetsz, hogy milyen fárasztó, fáj mindened, és amúgy is minek, vagy pedig bevállalod, hátadra veszed a zsákodat, és teljesíteni akarod a lehető legjobban.Voltam sokszor nagyon lent, átestem pár életmentő műtéten, volt, hogy nem tudtam mozogni, de mindig az élet és az élni akarás vitt előre, akármennyire is rossz volt.

Szeretném ezt az üzenetet közvetíteni, hogy az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig üresnek, hanem félig telinek lásd a pohárban a vizet."

Örs gondolatai után a zenészek terveikről írtak.

"Mindent meg fogunk tenni azért, hogy tovább küzdjünk a közös álmunkért, amit 15 évesen megálmodtunk, és hogy átadhassuk másoknak azt az üzenetet, amit Örstől és egymástól tanultunk az idáig vezető hosszú úton. Amint elég erőt érzünk magunkban, szeretnénk kiadni Örs szólólemezét, amit egy találkozó keretein belül – majd ha a pandémiás korlátozások engedik – együtt szeretnénk veletek meghallgatni. Valamint van 3 AWS-dal, amit már az új lemezre szántunk és Örs felénekelte őket. Ezeket is ki fogjuk hozni egy-egy videóklippel."

-olvasható az AWS közösségi oldalán, ahol egy szeptemberi emlékkoncentről, és egy merchpályázatról is szó esik.