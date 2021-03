Döbbenetes, amit a farmerek élnek át Ausztráliában, a környéket ugyanis szó szerint ellepték az egerek. A rágcsálók már a lakásokba is befészkelték magukat. Többen kórházba kerültek miattuk.

Ausztrália Új-Dél-Wales tartományában rémisztő felvételeket rögzítettek, ugyanis egerek lepték el a területet a hosszú aszály utáni nyári esőzések miatt. Rágcsálók milliói özönlenek az utcán, a tanyákon akár egy horrorfilmben.

Az apró állatok a lakásokba is bejutottak, emiatt pedig többen kórházba kerültek. A helyeik egérpestistől rettegnek, ezek a rágcsálók ugyanis számos betegséget képesek terjeszteni, és a vízgyűjtőkből több száz, akár félmillió egértetemet is kihalásznak naponta.

„Tele volt egértetemmel a vízgyűjtőm, pedig nemrég takarítottam ki, de így is tele az egész egérszőrrel" – mondta egy farmer.

Az állatorvosok arra is figyelmeztetnek, hogy fokozottan ügyeljenek a háziállatokra, mert általuk emberről állatra is átterjedhetnek az egerek által terjesztett betegségek – írta a 7News.

Két éve ugyanis ugyanez volt a helyzet, akkor egy leptospirosis nevű betegséget terjesztettek a rágcsálók, ami súlyos veseelégtelenséget és akár halált is okozhat.