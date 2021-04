Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap a láthatatlan munka, éppen ezért tartjuk a világnapját április első keddjén. Régen azt sem tudtuk mi az, hiszen tulajdonképpen ma is teljesen természetes, hogy a munkánk mellett elvégezzük a háztartásbeli feladatokat, a kert körüli munkákat, bevásárolunk, befizetjük a csekkeket, ellátjuk a gyerekeket. Csakhogy ezek a tevékenységek is rengeteg időt és energiát emésztenek fel. Sokszor talán a család nem is becsüli igazán, de ha elmarad, az viszont már mindenkinek feltűnik.

Általában a nőkre sokkal több láthatatlan munka hárul, hiszen sokan tartják a klasszikus munkamegosztást, miszerint a nő feladata a házimunka, a férfié pedig a kerti (ha van) vagy éppen a barkácsolást, szerelést igénylő teendők. Csakhogy a két típusú láthatatlan munka gyakorisága igencsak eltérő, hiszen mosni, főzni, takarítani sokkal gyakrabban kell, mint mondjuk füvet nyírni, vagy felfúrni a falra egy képet.

A KSH a 2017-es adatai szerint a világban szinte mindenhol ezt a tendenciát követik. Hiába a váltotta fel a klasszikus családmodellt a kétkeresős családtípus, tehát amikor mindkét félnek van munkahelye, a láthatatlan munka aránya megmaradt – írta a Család.hu.

A lathatatlanmunka.hu oldalán egy kalkulátor segítségével kiszámolhatjuk, hogy mennyi pénzt is kapnánk, ha ezt a munkát is megfizetnék nekünk. Így jól látni, hogy tulajdonképpen ezek a tevékenységek egyáltalán nem elhanyagolhatóak.