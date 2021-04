A szépséges műsorvezető, Nádai Anikó egy hosszú és fárasztó nap után jelentkezett be a közösségi oldalán.

Tartalmas hétvégén van túl Nádai Anikó, aki a húsvéti ünnepek alatt sokat volt a szabadban szerelmével, Hajmásy Péterrel.

Az ünnepeket végig együtt töltötték, egy romantikus fotót is posztoltak magukról, húsvét hétfőn pedig egy 16 km-es túrán dolgozták le közösen a húsvéti sonkát.

Ma viszont már hajnalban kelt Anikó, így délután már fáradtan esett be az ágyba, ahonnan egy szexi szeflit is készített magáról a követőinek, amelyen gyönyörű arca mellett hatalmas keblei is helyet kaptak.