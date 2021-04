Kovács Kokó Istvánt többször is felkérték a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó-szövetség főtitkári pozíciójára, és többször is nemet mondott. Decemberben, januárban és februárban is felkérték, de az első két alkalommal visszautsította a lehetőséget.

"Végül annyira közeledtek az álláspontjaink, sőt, olyan is akadt, amire azt mondta, hogy igen, ez jó meglátás, hogy végül február közepén beadtam a pályázatomat. A két befutó pályázat közül végül engem választottak 15/3 arányban" - mondta a Sláger FM-n Kokó. Ez azonban azzal jár, hogy Svájcba kell költöznie családjával.