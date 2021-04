Stohl András és felesége, Vica a pandémia alatt házasodtak össze , ám a nászútjukat el kellett halasztaniuk. Most viszont úgy döntöttek, nem várnak tovább.

A legfrisebb Story magazin számol be arról, hogy Stohl András és Vica a varázslatos Maldív-szigeteken töltötte a nászútját. Nem akartak az utazással tovább várni, András most úgy sem tud dolgozni, hiszen a színházak zárva vannak - írja a Bors.

A kis faházunk udvarán volt egy medence, és 20 méterre tőlünk terült el az Indiai-óceán. A hálószobai ágyon fekve nézhettük a végtelen kékséget. Búvárpipával és búvártalppal fedeztük fel a vízi világot, (...) elmentünk delfint lesni és könnyűbúvárkodni egy különleges helyre"

– áradozott a nyaralásról Vica, Stohl András felesége. A házaspárnak egy idő után már nagyon hiányoztak a gyerekek is, így legközelebb őket is magukkal viszik. Családbővítésen most még nem gondolkoznak, addig biztosan nem, amíg Bandika oviba jár.

A nővérem is úgy engedett utunkra, hogy csináljunk kisbabát a nászúton, a családbővítés nem volt a programterv része. A jövőben nem zárjuk ki ennek a lehetőségét, de egyelőre nem tervezünk gyereket"

- nyilatkozott Vica.