Gombos Edina a TV2 műsorvezetője volt, mielőtt családjával úgy döntöttek, hogy Amerikába költöznek, mivel férje, Alberto ott kapott munkát. Edina pedig nem tervezetten, de Amerikából indított karriert Youtube-csatornájával, ami mára nagy mérföldkőhöz érkezett.

"Öt évvel a teljes visszavonulásom után feltettem egy rövid köszönést a YouTube-ra. Épp kutyát sétáltattam, így teljesen spontán volt a bejelentkezés. Nem gondoltam, hogy lavinát indítok el vele és újra közönségem lesz, amely innentől már türelmetlenül várja az újabb és újabb videókat. Kétségbe is estem, hiszen a két évtizedes szerkesztő-műsorvezetői rutin ide már nem elég! Egyedül, professzionális stáb és technika nélkül kell boldogulni. Nincs operatőr, vágó, hangosító. Nincsenek csilivili animációk, intro, outro, fény- és hangtechnika. Marketing és reklám sincs. Csak egy telefon a kezemben és néhány ötlet a fejemben arról, mit mutatnék meg szívesen egy saját tévében! Az ITT VAN AMERIKA! YouTube-csatorna az 1 éves szülinapját már 100 ezer feliratkozóval ünnepelte, és ők a nézőink csupán 27 százaléka. Jóval többen vagyunk! Pár nap múlva leszünk másfél évesek, amire egy minden eddiginél személyesebb videóval készülünk. A dolgozószobánk falára végre felkerül az ezüst plakett is! Hamarosan ünneplünk, benneteket, a nézőket is" - írta Edina Instagram-oldalán.