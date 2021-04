A brazil, idősgondozóként dolgozó nő tehetős üzletembereknek árult hamis Covid-vakcinát, és azzal oltotta be őket. Közel 1,6 millió forintnyi összeget keresett vele.

Ápolónőnek adta ki magát a brazil Cláudia Monica Pinheiro Torres, így oltott be gazdag üzletembereket hamis vakcinával. Az eredetileg idősgondozóként dolgozó nő házhoz ment, és 77 fontot, azaz nagyjából 32 ezer forintot kért a szolgáltatásért.

A rendőrség információi szerint 50 embernek adhatta be a valójában sóoldatot tartalmazó oltást. Sokszor a luxusotthonokba látogatott el, de az is előfordult, hogy egy garázsban adta be valakinek.

A nő közel 1,6 millió forintnak megfelelő összeget keresett ezzel. Ám akár 15 év börtönbüntetést is kaphat érte – írta a The Sun.