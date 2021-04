A Life TV-n péntek este adásba kerülő Összezárva Hajdú Péterrel című műsor vendége Stohl András volt. A színész arról mesélt Hajdú Péternek, hogy Vicát a Centrál Színházban ismerte meg és kapcsolatuk úgy kezdődött, hogy ránézett a csinos nőre és azt mondta neki: „Borzasztó jól nézel ki." 2 hónapra rá már egy pár voltak.

Kiderült azonban, hogy már évekkel ezelőtt is találkoztak a Nemzeti Színházban, amikor Vica 18 éves volt, Stohl András pedig 36. A színészt akkor is megbabonázta Vica szépsége, aki éppen egy barátját várta a büfénél. Pár mondatot már akkor is beszéltek, amire ma is mindketten emlékeznek.

„Csomó mindenben más lettem. Csomó mindent tanultam tőle. Nagyon fura. Én most úgy érzem, hogy megtaláltuk egymást." - mesélt Stohl András feleségéről.

Összezárva Hajdú Péterrel ma este 22:00-kor a Life TV-n!