„Volt akkoriban egy nyugatnémet dokumentumfilm, amit egy vietnámi kisfiúról készítettek, akit a testvére a saját testével óvott meg attól, hogy lelőjék. Az erről készült híres fotó a Stern magazin címlapján jelent meg (...) Akkor döntöttük el, hogy őt szeretnénk örökbe fogadni" - idézi Törőcsik Mari egykori nyilatkozatát a Ripost.

"Két éven át keresték azt a fiút, segítettek nekünk nagyon sokan. De nagyon nehéz dolgunk volt, mivel Vietnámban addigra már senkit nem adtak ki, hiszen a háború alatt nagyon sok gyermeket kivittek. Végül megtalálták a gyereket, de kiderült, hogy a film olyan régen készült, hogy ő addigra elmúlt tizenhat éves és katonaköteles lett. Nem sokkal később kaptunk egy levelet, hogy a vietnámi állam velünk kivételt tesz és arra kértek, utazzunk oda" - folytatta, és hozzátette, később a vietnámi államra bízták a választást.

"Azt kértük, hogy nekünk ne kelljen választani az árvák közül. Hát, hogyan is választhattam volna. Azt kértem, hogy adjanak egyet és mi őt elfogadjuk. Végül Hanoiban az elnöki palotában adták át nekünk a fiúnkat. Ott volt Son, egy számozott ruhácskában, a lábán egy tornacipővel. Egy hatalmas árvaházból hozták őt oda. Megkaptuk az életrajzát, amiből kiderült, hogy találomra írták be a nevét és az életkorát, mert egy amerikai börtönben, félholtan találtak rá a háború után" - mondta el a színésznő, aki azt is elmesélte, hogy csontrendszer vizsgálat segítségével derítették ki, mennyi idős a kisfiú, 6 éves volt, amikor hozzájuk került.