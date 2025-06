Ezt az egy dolgot soha többé ne tedd, ha fogyni szeretnél! - A szakértő szerint ezzel szabotálod magad

Ugye te is hallottad már ezerszer, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése? Na de mi van az azelőtti percekkel? Egy fogyásszakértő, Franklin Joseph professzor a The Sunnak most felfedte: lehet, nem is az számít igazán, hogy mit eszel reggel, hanem az, hogy mit nem csinálsz előtte.

A fogyás útjában a reggeli rutinod állhat

Egy rossz reggeli rutin állhat a fogyás útjában

Az ébredés utáni első, automatikus mozdulatok – az álmos kávéfőzés, a telefon görgetése, vagy az, hogy egyből a reggelihez nyúlsz – lehetnek azok az okok, amelyek miatt nem indul be a vágyott fogyás. A tested ilyenkor még “alvó üzemmódban” van, és ha nem segítesz neki finoman beindulni, nemcsak az energiaszinted, de a zsírégetés is lelassulhat.

Sokan felkelnek, és egyből kávét főznek vagy rohannak a reggelihez – anélkül, hogy felkészítenék a testüket a napra

– mondja Joseph professzor. Pedig az első órák kulcsfontosságúak lehetnek a zsírégetés szempontjából. És nem, nem valami drága csodaszerre vagy extrém diétára gondol, csupán vízre. A szakértő szerint ugyanis az egyik legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek, hogy közvetlenül ébredés után nem isznak elég vizet. Az éjszaka folyamán a test vízveszteséget szenved – ha ezt nem pótoljuk, máris enyhe dehidratált állapotban indul a napunk. Ennek következménye lehet a lassabb anyagcsere és a cukoréhség, ami akadályozhatja a fogyást.

A megoldás? Egyszerűbb, mint hinnéd: igyál meg legalább 400–500 ml vizet ébredés után fél órán belül! Egy csipet tengeri só vagy némi elektrolit-kiegészítő pedig még hatékonyabbá teheti a hidratálást.

Reggeli rutin kávé nélkül? Nézzük, mi a helyzet vele! Bármilyen nehéz is, Joseph professzor szerint érdemes várni vele legalább 60–90 percet. A koffein reggel megemeli a kortizolszintet, ami nemcsak a zsírégetést gátolhatja, de növelheti a hasi zsír raktározását is.

Szóval ha eddig úgy érezted, mindent jól csinálsz, mégsem indul be a fogyás, lehet, hogy csak egy nagy pohár víz hiányzik a reggeleidből. Adj időt a testednek, hogy magához térjen, hidratálj, és csak ezután jöhet a reggeli és a koffein. Néha a legegyszerűbb dolgok hozzák a legnagyobb változást.