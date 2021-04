A telet általában naranccsal, almával, paradicsommal, sárgarépával és uborkával vészeljük át, azonban a föld minőségének romlása következtében alacsonyabb tápértékük miatt a szervezetnek egy nagyobb feltöltődésre van szüksége. Kora tavasszal már több zöld zöldség is fogyasztható, késő tavasszal pedig vitaminokban dúskáló gyümölcsöket is fogyaszthatunk.

Vitamindús zöldellő tavaszi zöldségek

A télen kiürült vitaminhiányos szervezetet érdemes lehet például az igen fontos K és K2 vitaminban gazdag zöld színű zöldségekkel is feltölteni. A sóska, az uborka, a fejes saláta és a brokkoli tipikus tavaszi zöldségek. A C-vitaminban bővelkedő sóska már kora tavasztól fogyasztható, az uborka amellett, hogy a bőrt fiatalítja és táplálja, kiváló A-, C- és B-vitaminforrás is. A fejes saláta C- és B-vitaminnal, valamint foszforral és vassal dúsított, így a hosszú zöldségmentes hónapok után tökéletes regenerálódást biztosít a szervezetnek. A brokkoli általános immunerősítésben játszik nagy szerepet. A krémlevesnek is kiváló zöldségfajta magas kálium, kalcium, cink, foszfor és magnézium tartalma mellett kitűnő A-, E- és C-vitaminforrás is.

Későtavaszi mézédes gyümölcsök

A gyümölcsök nagyon egészségesek, hiszen tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal és gyümölcscukorral. Katus Attila dietetikus, táplálkozásszakértő szerint a szervezetnek szüksége van a szénhidrátok csoportjába tartozó cukorra, ami a gyümölcsök nagy részében megtalálható. A fruktóz gyors energiát szolgáltathat a szervezetnek, ami különösen jól jön többek között sportolás közben, hiszen mozgás közben fontos, hogy az energia felszabadulási minél gyorsabban megtörténjen.

A tavasz igazi vitaminbombái leginkább csak késő tavasszal érnek be, ilyen például a cseresznye, az eper, a málna és a sárgabarack is, amikből nagyon finom gyümölcssalátát lehet készíteni és ideális vitaminforrás lehet akár minden nap. A cseresznye, az eper, a málna és a sárgabarack is dúskál A-, B- és C-vitaminban. Érdemes inkább többféle gyümölcsöt fogyasztani és inkább kevesebbet, mint egyfajtából nagyobb mennyiséget. Többfélének minősül a több forrásból származó azonos típusú alma is. Minél változatosabb a gyümölcsfogyasztás, annál több növényi hatóanyag juttatható a szervezetbe, és ez igaz a zöldségfogyasztásra is.

Mikor együnk gyümölcsöt?

A rendszeres gyümölcsfogyasztás nagyon fontos, viszont nem mindegy, hogy mikor fogyasztjuk. A nap bármely időszakában lehet gyümölcsöt enni, viszont fontos tudni, hogy a gyümölcsöt sokkal gyorsabban emésztjük meg, éppen ezért érdemes leginkább a főétkezés előtt fél órával vagy főétkezést követően néhány órával fogyasztani. A főtt étel lassabban emésztődik meg, mint a gyümölcs, ezért amikor a főétkezés után gyümölcsöt eszünk, az nem tud tovább haladni a belekben.

„Hogy elosszuk a fruktózterhelést és stabilan tartsuk a vércukorszintet, érdemes leginkább a főétkezések között, 4-6 óra eltolódással a köztes étkezések alkalmával egy kis gyümölcsöt fogyasztani. Tízórai vagy uzsonna gyanánt kiváló választás gyümölcsöt enni, és az sem baj, ha valamilyen kisebb mennyiségű fehérjével, rosttal, esetleg zsírforrással együtt fogyasztjuk őket.

Tökéletes megoldás lehet egy alacsony zsírtartalmú natúr joghurt „feltuningolása" szezonális gyümölcsökkel. Ami ebben az esetben is fontos, és megjegyzendő, hogy ne essünk túlzásba a mennyiségekkel" – vélekedik Katus Attila.

Hozzátette, hogy bár már a legkisebb gyermek is tudja, hogy mennyire fontos a zöldségek és gyümölcsök egész évben történő kiegyensúlyozott fogyasztása, az emberek többsége mégis kevesebbet visz be belőlük. Sajnálatos módon a téli, kora tavaszi időszakban pedig ez kiváltképpen így van. A napi, rendszeres zöldség-és gyümölcsevéssel tehát rengeteg fontos tápanyagot és vitamint pótolhatunk a szervezetedben, jót tesz a bélflórának és az emésztésnek.