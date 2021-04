Milyen a jó szó? Nem optimista, nem pesszimista, nem okoskodó, nem érzelmes, nem tanító, egyszerűen csak érezteti veled, hogy fontos vagy neki, mert szeret. És ha neki fontos vagy, átéled, hogy magadnak is fontos vagy, és annak is, aki a világra hozott. Ami nehéz, ilyenkor könnyű lesz, félelmed eloszlik, s az egész életed, még ha zűrzavaros is: értelmet kap. Egy ölelés meg tudja váltani az embert, de csakis olyané, aki szereti, s akit szeret.