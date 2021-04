Tegnap igazán szerencsések voltunk: nem elég, hogy gyönyörű napsütéses idő volt, még a teraszok is kinyitottak.

Orbán Viktor megígérte, hogy amint elérjük a 3,5 millió beoltottat, nyithatnak a teraszok és így is lett. Ráadásul az időjárás is kegyes volt hozzánk, gyönyörű napsütéssel indult a hétvége, úgyhogy el is lepték az emberek a kiülős helyeket.

Ahogy arról már beszámoltunk, Flour Tominak csúnya leégéssel végződött a tegnapi teraszozás, de voltak magyar sztárok, akik ennél szerencsésebbek és óvatosabbak voltak.

Dér Heni és párja semmit nem bíztak a véletlenre, egy reggeli randi keretében ünnepelték meg a terasznyitást.

ByeAlex is megnyitotta a teraszokat, ő az ebédjét fogyasztotta el a szabadban és a poszt alapján már alig várta ezt a pillanatot.

Tolvai Reni egy szexi, sejtelmes fotóval ünnepelte a terasznyitást.

Horváth Éva is azonnal kiült egy teraszra, igaz, jól felöltözött, úgy tűnik, ez számára még nem a tökéletes teraszozós idő.

Szulák Andrea a teraszon élvezi a napfürdőzést és a reggeli kávét.