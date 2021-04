Nem voltak ezzel másképp a sztárok sem, Fluor Tomi is az elsők között volt, aki azonnal kihasználta a terasznyitást és a tegnapi gyönyörű napsütést. Meg is lett az eredménye, amit az Instagram oldalára posztolt képen is látható: Tomi teljesen leégett.

Most már biztos, hogy elindult a terasz szezon 1,5 óra alatt sikerült leégnem, imádom a bőröm!!! De akkor legyen ez, csak forduljunk már rá a nyárra "

A posztot sokan kommentálták, többen poénkodtak az énekes lángvörös arcával.

Volt egy alkoholista barátom, a Laci bácsi. Ő nézett mindig így ki. Télen is"

- kommentálta a képet Kárász Róbert.