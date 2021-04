Vépy Viki: Nagy utat tettünk meg mióta utoljára beszéltünk! A legfontosabb változás, hogy a baráti társaságból szerveződött közösségünk egyesületté vált. Mivel egyre többen kerestek meg bennünket, és érdeklődtek olyan lehetőségek után, melyek megvalósítása csak szervezett kereteken belül lehetséges, szükség volt erre a lépésre.

Nagyon örülünk annak, hogy ma már partneri kapcsolatot ápolhatunk görkorcsolya szaküzlettel, együtt dolgozhatunk görkorcsolya edzőkkel és oktatókkal, és csoportos oktatások, valamint magánórák keretében segíthetjük a kétsoros görkorcsolyával gurulók technikai ismereteinek bővítését. Aktívan dolgozunk a skate dance és skate aerobik Magyarországon való meghonosításán oktatások, valamint roller disco bulik szervezésén keresztül.

Jelenleg több skate dance csoportunk is van, akikkel online, interaktív formában heti rendszerességgel találkozunk, így az elmúlt hónapokban is sikerült megőriznünk a közösségi aktivitást.

Az online megoldásokat ugyan az élet hozta, ez segített felismerni azt, hogy a programjainkon így azok is részt vehetnek, akik a fizikai távolság miatt egyébként nem tudnának. Az online csoportjaink egy része tehát a jövőben is megmarad, sőt az igényekre reagálva hamarosan elérhetővé válnak a tetszőleges időben visszanézhető, egymásra épülő, online skate dance és skate aerobik videókurzusaink.

Igyekszünk továbbra is a tagjaink visszajelzéseire építve dolgozni a céljaink megvalósításán.

Kovács Júlia: Igen, számunkra a legfontosabb mindig az volt, hogy a tagjaink által megfogalmazott ötletek, elképzelések, igények mentén szervezzük a közösségi életet. Ezt egy ponton túl már nem lehetett tovább amatőr formában csinálni, ezért a leglelkesebb tagjainkkal tavaly télen leültünk, és átbeszéltük, mik a vágyaink, az álmaink, s hogy ezeket hogyan lehetne közös célokká formálni.

Nagyon örültünk annak, amikor LifestyleSkate Kétsoros Görkorcsolya Egyesület néven bejegyeztek minket és megkezdhettük a hivatalos működésünket.

A közgyűléseink azóta is szuper hangulatban telnek, sok nevetéssel és vidám pillanattal.

V.V.: Nagyon jó látni, hogy a tagjaink, vagy a programjainkon résztvevő görkorisok - sőt, nyugodtan mondhatom, hogy a partnerek is, akikkel együtt dolgozunk - mennyire lelkesek, és támogatóak. A zárt csoportunkon belül az aktívan guruló tagjainkkal folyamatos a párbeszéd, érkezik a visszacsatolás, ami nagyban megkönnyíti a munkánkat.

A csoporttagok ötletei nyomán születnek az olyan remek kezdeményezések, mint amilyen a Halloween gurulásunk, vagy a #challengeszerda, ami egy olyan kihívásvideó sorozat, amiben minden héten közzéteszünk a közösségi oldalainkon egy-egy mozdulatot, vagy skate dance lépést, amit aztán egész héten gyakorolhatnak a tagjaink, szerdánként pedig megoszthatják velünk az erről készült videókat.

K.J.: Az ötletek mellett a sok hozzánk érkező megkeresés, és kérdés is inspiráló. Ennek hatására készítettünk például videót az egyik partnerünk szaküzletében arról, hogyan érdemes kezdőként görkorcsolyát választani, illetve adtunk tippeket városi guruláshoz. Számos pozitív visszajelzést kaptunk arról, hogy ezeket mennyire hasznosnak találták az érdeklődők.

Az egyesületünk célitűzései között szerepel, hogy támogassuk a leendő, vagy már aktívan guruló kétsoros görkorisokat. A leggyakrabban megfogalmazott kérdéseikből pl. egy hasznos linkekkel és videókkal megtűzdelt összeállítást is létrehoztunk az oldalunkon. Ebben többek között skateparkok, vagy kezdők számára alkalmas szabadtéri helyszínek leírását is közzé tettük.

V.V.: Igen, videós tartalmakban egyébként is erősek vagyunk. Ez számomra nagy szerelem, és örömmel készítem őket legyen szó informatív anyagról - ahol a scriptírástól a forgatáson át a vágásig mindent én csinálok - vagy könnyedebb tartalomról, mint amit pl. egy-egy bakiparádé összevágása jelent. Sokan csatlakoznak hozzánk a videóknak köszönhetően, melyek betekintést engednek a közösségünk mindennapjaiba. Vannak, akik csak azért követnek bennünket online, mert ezekre kíváncsiak. Ez – ahogyan Júlia fogalmazott – szintén nagyon inspiráló számunkra.

K.J.: Klassz, hogy most már bennünket keresnek akkor, ha kétsoros görkorizásról van szó. Így fotózásokra és klipforgatásra is hívtak minket. Hosszú távú céljaink között azonban kevésbé a szereplés, mint inkább a szervezés áll. Terveink között szerepel egy saját roller rink létrehozása, bérelhető kétsoros görkorikkal, rendszeres roller disco bulikkal, s persze a kétsoros görkoris skateparkozás alapjait is szeretnénk lefektetni.